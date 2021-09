Myron Boadu had bij AZ behoefte aan nieuwe uitdaging: "Monaco is dat voor mij"

Myron Boadu is een van de AZ'ers die afgelopen transferwindow de overstap naar Frankrijk maakte. De spits koos ervoor om bij AS Monaco te gaan voetballen. "Met Calvin Stengs heb ik het er heel veel over gehad", zegt de international van Jong Oranje.

Myron Boadu over zijn nieuwe club AS Monaco - NH Sport / Stephan Brandhorst

De 20-jarige Amsterdammer verruilde Nederland voor het zonnige en excentrieke Monaco. Een wereldstad aan de kust is nu zijn uitvalsbasis voor de komende jaren, want hij tekende tot medio 2026. "Uiteindelijk ben ik gekomen om te voetballen, maar tuurlijk is het fantastisch om in zo'n stad te wonen. Mooier kan bijna niet. Ik heb een mooi plekje aan de haven."

"Ik zie Monaco als een topclub in Frankrijk", vertelt Boadu over de club die veertien miljoen euro voor hem neerlegde. "Zij hebben gezegd dat ze een speler zoals ik miste. Ik had een nieuwe uitdaging nodig en dit was een fantastische uitdaging. Vanwege de spelers die er spelen, de concurrentie onderling en de competitie."

Frankrijk

In navolging tot Calvin Stengs (OGC Nice) en Marco Bizot (Stade Brest) maakte Boadu de overstap naar de Ligue 1. "Dat is toeval." Over drie weken staat de eerste ontmoeting tussen twee oud-AZ'ers op de kalender. Dan neemt het Nice van Stengs het op tegen Boadu. "Ik wil niet van ze verliezen."