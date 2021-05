Myron Boadu schiet Jong Oranje naar halve finale EK

Jong Oranje is door naar de halve finale op het EK. Met een doelpunt van AZ-spits Myron Boadu in de blessuretijd won de ploeg met 2-1 van Jong Frankrijk.

Jong Oranje begon goed aan de wedstrijd. In de 21e minuut kreeg Calvin Stengs een grote kans, maar hij schoot de bal slecht in. Een paar minuten later was het wel raak. Dayot Upamecano kopte vanuit een corner prachtig raak. De ploeg van Erwin van der Looi ging niet goed om met de kansen. Zo kreeg Justin Kluivert een prima kans, maar hij schoot wild en hoog over.

Grensgeval

In de tweede helft kwam Jong Oranje langszij. Op randje buitenspel nam Myron Boadu een schot aan van buiten de zestien en tikte hij beheerst binnen. In de 64e minuut kroop Oranje door het oog van de naald toen Ikoné op de paal schoot. Naarmate de tweede helft vorderde werd Jong Frankrijk beter. Jong Oranje werd nog wel gevaarlijk in de omschakeling, maar het waren de Fransen die domineerden. Uiteindelijk was het Myron Boadu die tegen de verhouding in, in de blessuretijd de winnende treffer wist te maken. Na een heerlijke counter gaf Justin Kluivert de assist op Myron Boadu en hij schoot keurig binnen.

Donderdag is de halve finale. Jong Denemarken of Jong Duitsland is de tegenstander.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow, Teze, Schuurs, Botman, Malacia (Bakker/78), Harroui, De Wit, Kadioglu (Matusiwa/78), Stengs, Boadu, Kluivert

Opstelling Jong Frankrijk: Meslier, Dagba (Kalulu/13), Upamecano, Konaté, Maoussa, Tchouameni, Soumaré (Caqueret/60), Aouar, Diaby (Faivre/60), Edouard, Ikoné