AZ te sterk voor Ajax in boeiende besloten oefenwedstrijd

Tijjani Reijnders kreeg na ruim een kwartier spelen de eerste kans van de wedstrijd. De rechtsbuiten stuitte op de handen van doelman Remko Pasveer. Vlak daarna sloeg de vlam in de pan op het moment dat Jordy Clasie en Antony met de hoofden tegen elkaar stonden. Clasie meende dat Antony natrapte, waarna er een confrontatie tussen de twee ontstond. De arbiter deed het echter af met slechts een scheidsrechtersbal. Reijnders was voor rust nog een keer gevaarlijk, maar schoot de bal in het zijnet.

Pover Ajax

Ajax bracht aanvallend weinig. Slechts een uitbraak over de linkerkant via Zakaria Labyad leverde gevaar op, maar tot een scoringsmogelijkheid kwamen de Amsterdammers niet. De ploeg van trainer Pascal Jansen was aan de bal de bovenliggende partij in een boeiend schaakspel.

Ajax, met assistent-trainer Michael Reiziger als eindverantwoordelijke op de bank, kwam sterk uit de kleedkamer. Max de Waal raakte met een harde knal het houtwerk. Trainer Erik ten Hag was wel aanwezig, maar koos ervoor de wedstrijd vanaf de overzijde langs de lijn te bekijken. Hij zag dat AZ vervolgens twee grote kansen kreeg. Reijnders kopte net naast uit een voorzet van Yukinari Sugawara. Na een uur spelen kwamen de Amsterdammers op voorsprong. Waar Dani de Wit een grote kans vlak daarvoor liet liggen, scoorde Donny Warmerdam de openingstreffer: 0-1.

Comeback

AZ gaf zich niet gewonnen en bleef druk uitoefenen op Ajax. In de 70ste minuut nam Fredrik Midtsjö zijn ploeg met een fantastische solo bij de hand. Vanaf de middenlijn dribbelde hij door tot hij oog in oog met Pasveer stond en schoot de bal beheerst in de hoek: 1-1. Tien minuten voor tijd bracht Thijs Oosting AZ op voorsprong. Hij werd weggestoken en schoof koelbloedig binnen: 2-1.

De selectie van AZ geniet de komende van een vrije week. De eerstvolgende wedstrijd is tegen PSV op 11 september (aftrap 21.00 uur).

Opstelling AZ: Vindahl; Letschert, Beukema, Martins Indi, Wijndal; Witry, Midtsjö, Clasie, De Wit; Oosting, Reijnders,

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Musampa, Douglas; Warmerdam, De Waal, Labyad; Neres, Danilo, Antony