Oud-AZ'er Falkenburg staat open voor Telstar en FC Volendam

Een oude bekende op het trainingsveld van Jong AZ. Erik Falkenburg houdt z'n conditie op peil bij de selectie van Maarten Martens. De twee kennen elkaar nog van hun gemeenschappelijke periode bij AZ. "Ze gunnen me alles hier."

"Ik hoop op een club uit de eerste divisie of onderin eredivisie", vertelt Erik Falkenburg na de training van Jong AZ. "Voor Telstar en Volendam sta ik ook open en dat is handig aangezien ik in Amsterdam woon."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Erik Falkenburg en Maarten Martens.