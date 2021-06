Oranjespeler Owen Wijndal begon bij ZVV Zaandijk: 'Hij was altijd al een bikkel'

Misschien dat hij vanavond tegen Oostenrijk in de basis staat. Oranjespeler Owen Wijndal opgegroeid in Kogerveld en opgeleid door AZ heeft al minuten gemaakt op zijn eerste EK. Niet ver van het trainingscomplex van AZ heeft Owen zijn eerste voetbalavonturen beleefd. Als vijfjarige bij ZVV Zaandijk waar ook zijn vader en moeder voetbalden. "Je kon toen al zien hoe goed hij was", zegt Sonja Glandorff die toen zijn trainster was.

Bij Owen Wijndal kon je al vroeg zien hoeveel talent hij had - NH Nieuws

Lang bleef Wijndal niet met zijn leeftijdgenoten spelen want al snel werd hij doorgeschoven naar hogere teams. Mark van de Vooren was toen zijn elftalleider: "Owen was een speler die opviel vanwege zijn korte dribbel en werd al snel twee elftallen hoger gezet. Dit om hem weerstand te bieden." Mark is Wijndal al die jaren blijven volgen en Marks zoon speelt nu ook voor het eerste van Zaandijk. Van jaloezie is er volgens Mark geen sprake. "Hij is hartstikke trots op wat Owen heeft bereikt." Trots zijn ze allemaal bij ZVV Zaandijk op Wijndal en ook enkele andere voetbalgoden die het betaald voetbal hebben gehaald. Met een ingelijste shirt van hun club hangen ze in de kantine naast de bescheiden prijzenkast. Wijndals buurjongen Timo Cordes speelt selectie onder twaalf en wil niets liever dan zijn buurman achterna. "Het is mijn droom om ook profvoetballer te worden."

Sonja Glandorff - NH Nieuws

Sonja vindt het nog steeds heel speciaal dat ze de kleine Owen als eerste heeft getraind. "Niet dat ik hem veel kon leren want ik had toen ook net mijn eerste trainingscursus achter de rug." In de volwassen Owen die nu in Oranje furore maakt, ziet ze de kleine Owen nog steeds terug. "Wat spel betreft het harde, het niets uit de weg gaan. Ook al is een tegenstander twee keer zo groot. Maar vooral de lol in het spel, het plezier dat er afstraalt. Het maken van een dolletje met zijn vrienden. Dat was vroeger ook al zo."