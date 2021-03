Ajax heeft geen kind aan mak PEC Zwolle en loopt nog verder uit op PSV

ZWOLLE - Ajax was vanmiddag heer en meester in Zwolle. De Amsterdammers waren geen moment in de problemen en rekenden voor rust af met PEC Zwolle: 0-2. De koploper zag PSV eerder vandaag punten verspelen en vergroten de voorsprong tot acht punten met een wedstrijd minder gespeeld.

Bij Ajax ontbrak Jurriën Timber in de wedstrijdselectie. De verdediger was niet helemaal fit uit het duel met Young Boys (3-0 winst) gekomen. Zijn plek centraal achterin werd ingenomen door Perr Schuurs.

In de wedstrijd tegen PEC Zwolle ging het behoorlijk voortvarend. De thuisploeg leek met knikkende knieën op het veld te staan, want het toonde weinig lef aan de bal. Het verschil tussen de koploper van de eredivisie en PEC was enorm. Na vier minuten kreeg Davy Klaassen al een grote mogelijkheid, maar zijn inzet ging rakelings naast.

Heer een meester

Ajax heerste en het wachten was op de openingstreffer. In de 28ste minuut kwam die er ook via David Neres. De Braziliaanse buitenspeler kreeg de bal van Ryan Gravenberch en plaatste de bal in de verre hoek: 1-0. Tien minuten later was Nico Tagliafico het eindstation. Na slordig balverlies achterin bij Zwolle trok Dusan Tadic de bal voor en kon de Argentijnse linksback eenvoudig de 2-0 binnentikken.

