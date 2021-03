Opstelling Ajax tegen Zwolle: Schuurs in de basis, Timber niet wedstrijdfit

De opstelling van Ajax voor het duel tegen PEC Zwolle is bekend. Sébastien Haller keert terug in de voorhoede, wat betekent dat Dusan Tadic naar links gaat. Anthony begint op de bank, waardoor Neres zal beginnen. Jurriën Timber is niet wedstrijdfit en ontbreekt vandaag in de wedstrijdselectie, hierdoor Schuurs kan rekenen op een basisplaats.