Ajax op rozen na probleemloze zege op stug Young Boys

AMSTERDAM - Ajax heeft zichzelf een prima uitgangspositie tegen Young Boys verschaft. De Amsterdammers zijn geen moment in de problemen geweest tegen de Zwitserse koploper en sluiten het eerste duel in de achtste finales van de Europa League af met een 3-0 overwinning.

De grote afwezige in de basisopstelling van Ajax was Daley Blind. De centrale verdediger had nog te veel last van een knieblessure. Jurriën Timber vormde daardoor met Lisandro Martinez het centrale duo. Devyne Rensch startte als rechtsback. Bij Young Boys stond een oude bekende aan de aftrap. Miralem Sulejmani, die in 2008 voor 16,25 miljoen euro de overstap maakte van sc Heerenveen naar Ajax, begon als linksbuiten.

Stug

David Neres en Antony waren bij Ajax in de eerste helft een van de weinigen die voor gevaar wisten te zorgen. De Braziliaanse buitenspelers creëerden in de beginfase een kans, waar de rest van het team daar maar moeilijk in slaagde. De hechte Zwitserse defensie bemoeilijkten het aanvalsspel van de Amsterdammers. Young Boys had aan de bal weinig te vertellen, maar gaf tegelijkertijd ook niet veel weg. Alleen een schot van Dusan Tadic, dat recht in de handen van reservedoelman Faivre, was nog een moment van opleving in een verder weinig enerverende eerste helft.

Ban gebroken

De ploeg van trainer Erik ten Hag zocht na rust nadrukkelijker de aanval en gooide het tempo omhoog. Martinez was met een kopbal dichtbij, maar zag zijn inzet gekeerd worden en Neres zijn inzet ging rakelings langs de paal. Uitgerekend Davy Klaassen, die vaak de eerste goal bij Ajax maakt, brak na 61 minuten de ban voor de Amsterdammers. Na een combinatie met Tadic stond hij oog in oog met de doelman en schoot hij de bal onberispelijk hard binnen.

Het doelpunt van Klaassen leek het team een boost te geven. In de daaropvolgende minuten voerde het de druk flink op en kreeg het via Neres nog een grote kans om de score te verdubbelen. Eigenlijk was het alleen bij dode spelmomenten even oppassen voor Ajax, maar verder had Young Boys akelig weinig in te brengen. De Zwitserse koploper, die vooral de hemel ingeprezen werd omdat het Bayer Leverkusen in de vorige ronde uitschakelde, kon haar status niet waarmaken.

Ajax op rozen

Toch was de stand voor Ajax penibel. Young Boys creëerde niets, maar loerde op die ene kans die in de praktijk altijd komt. Precies op het moment dat volgende doelpunt uitbleef, maakte Dusan Tadic aan alle twijfels een eind. De Serviër kreeg een geblokt schot van Tagliafico voor zijn voeten en schoot Ajax naar de bevrijdende 2-0.

De bezoekers wisten geen moment meer in de buurt van het doel van Maarten Stekelenburg te komen, waardoor Ajax de wedstrijd gecontroleerd uitvoetbalde. In de slotminuut besliste invaller Brian Brobbey de eindstand op 3-0 met een schuiver in de korte hoek en zorgt ervoor dat Ajax met een been in de volgende ronde staat.

De return is volgende week donderdag om 21.00 uur in Bern.

Opstelling Ajax: Stekelenburg, Rensch (Schuurs/67), J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony (Idrissi/68), Tadic, Neres (Brobbey/82)

Opstelling Young Boys: Faivre; Hefti, Camara (Zesiger/36), Lustenberger, Lefort, Fassnacht (Siebatcheu/85), Lauper, Aebischer, Sulejmani (Ngamaleu/46), Elia (Mambimbi/71), Nsame