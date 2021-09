Meer tieners dragen messen: gaat deze virtual reality-game daartegen helpen?

Hoe is het als je als jongere oog in oog staat met iemand met een mes? In een nieuwe virtual reality game, mede bedacht door jongeren uit Den Helder, kan je dit aan den lijve ondervinden. "We hopen dat ze hierdoor wél de juiste keuzes maken", zegt de ooit neergestoken Jowi (25).

Jowi en Wessel hielpen met de ontwikkeling van de game - Maaike Polder / NH Nieuws

Het spel heet Re: Action en de makers hopen dat dit hét nieuwe middel wordt in de strijd tegen het toegenomen aantal steekpartijen onder minderjarige jongeren. Vorige maand nog werd Bob (18) uit Julianadorp neergestoken, vermoedelijk door een dorpsgenoot van zestien. Het is een bekende van Jowi uit Den Helder, die meehielp met de ontwikkeling van het spel. We spraken hem tijdens de presentatie van de VR-game gistermiddag, waar jongerenwerkers uit heel Nederland het konden uitproberen.

Volgens cijfers van de politie is het aantal steekpartijen onder tieners jonger dan achttien jaar in 2020 verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Er zijn vorig jaar in ieder geval 408 steekpartijen gemeld waar jongeren tot en met zeventien jaar van verdacht worden.

"Dat die jongen al een mes trok, toen voelde ik me al onzeker. Ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht: ik bloed heel veel, ik ga dood", vertelt hij over zijn ervaring met messengeweld: hij hield er een litteken aan over. In het spel word je, met een VR-bril natuurlijk, in de aanloop naar een ruzie die uit de hand lijkt te lopen voor een aantal keuzes gesteld. Als je de juiste maakt, voorkom je escalatie: namelijk dat iemand wordt neergestoken. Bekijk hier hoe dit werkt en het verhaal van Jowi. Tekst loopt door onder video

Virtual reality game voor jeugd - NH Nieuws

Er waren ook afgevaardigden van de gemeente Zaanstad, waar messengeweld onder jongeren een langlopend probleem is. Er is een messenverbod, winkelketens begonnen daar met het stoppen van verkopen van messen aan jongeren en er worden ook regelmatig grootschalige kluisjescontroles uitgevoerd op scholen. Lidy Steenwinkel, projectleider jeugdcriminaliteitspreventie Zaanstad, probeerde de game uit. "Het echt daadwerkelijk meemaken, de spanning voelen als je in zo'n situatie zit: ik denk dat dit tien keer meer blijft hangen dan een folder. Ik ga dit zeker bespreken met de burgemeester."

VR-game Het spel is een initiatief van welzijnsorganisatie MEE & de Wering en ontwikkeld door jongeren uit Den Helder, Jongerenwerk Den Helder en Games for Health. Zij hopen dat er financiering komt om het spel door te ontwikkelen en zo in jongerencentra en op scholen te kunnen invoeren. "Er wordt gefouilleerd, er worden schoolkluisjes gecontroleerd, maar jongeren zijn niet gek. Die verstoppen hun mes gewoon buiten in de bosjes. Wij denken dat preventie heel erg belangrijk is en met deze game willen we jongeren bewust maken: je hebt een keuze. Daarbij is het spel ontwikkeld door jongeren en sluit bij hun belevingswereld aan", aldus Rob Hartings van MEE & de Wering.