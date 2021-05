Jeugd veel minder crimineel dan tien jaar geleden, wel vaker betrokken bij zwaar geweld

Jongeren hebben de afgelopen vijf jaar veel minder strafbare feiten gepleegd dan in de periode tussen 2005 en 2015. Dat concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020. Ook in Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Haarlemmermeer is de groep tussen de 12 en 23 jaar de laatste jaren aanzienlijk minder vaak over de schreef gegaan, al maken ze zich wel vaker schuldig aan ernstig geweld.

Wat opvalt is dat de jeugdcriminaliteit onder alle groepen - dus onafhankelijk van leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, type huishouden - sinds 2015 is afgenomen. Wel zijn er flinke verschillen. Zo is het aandeel verdachten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond sneller gedaald dan het aandeel verdachten met een andere migratieachtergrond. En het aandeel verdachten onder jongeren uit eenoudergezinnen is sterker afgenomen dan het aandeel verdachten onder jongeren uit andere typen huishoudens.

Ook de daling van het aantal verdachte minderjarigen en jongvolwassenen leek in 2019 voorbij, want in dat jaar werden er voor het eerst in veertien jaar weer meer verdachten geregistreerd dan in het jaar ervoor. In 2020 daalde hun aantal weer tot onder het niveau van 2018, al vindt het CBS het vanwege de coronacrisis nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden.

Waar tussen 2000 en 2005 nog sprake was van een (lichte) toename van veroordeelde minderjarigen en jongvolwassenen, is er sinds 2008 sprake van een afname. Hoewel er ook in 2019 nog minder jongeren werden veroordeeld dan in de jaren daarvoor, lijkt er wel langzaam een einde te komen aan de dalende trend.

"We hebben het over ernstige geweldsdelicten, zoals gewapende overvallen, waarbij soms jongens van 13 tot 15 jaar in aanraking komen met machetes en vuurwapens", zei landelijk jeugdofficier Rianne de Back vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal .

Waar jeugdcriminaliteit in de brede zin van het woord een dalende trend laat zien, geldt dat niet voor ernstige feiten. Zo nam het aantal veroordeelde minderjarigen voor doodslag tussen 2015 en 2019 met meer dan 50 procent toe tot 45. Ook het aantal minderjarigen dat in die periode is veroordeeld voor diefstal of oplichting met geweld zat in de lift (+13 procent).

Minderjarigen en jongvolwassenen die in de grootste Nederlandse steden wonen maken zich sneller schuldig aan strafbare feiten dan minderjarigen die in kleinere steden of dorpen wonen.

Zo was ruim één op de vijf (21 procent) minderjarige en jongvolwassene verdachten in 2019 woonachtig in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag, terwijl in 2019 in die gemeenten in totaal 12 procent van alle Nederlandse minderjarigen en 14 procent van alle Nederlandse jongvolwassenen woonde. Amsterdam spant de kroon, met 8 procent van alle minderjarige, en bijna 8 procent van alle jongvolwassene verdachten.

Veel minder jongeren veroordeeld

Toch is het aandeel minderjarigen en jongvolwassenen dat is veroordeeld voor een misdrijf in Amsterdam de afgelopen jaren scherp gedaald. Werden er in 2015 per 1.000 Amsterdamse minderjarigen nog 16 daders veroordeeld voor een strafbaar feit in de hoofdstad, in 2019 waren dat er nog 'maar' 12 per 1000 (-26 procent). Kijken we naar de oudere jeugd (18 t/m 23 jaar), zien we een daling van 38 veroordelingen per 1.000 jongvolwassenen in 2015 naar 33 veroordelingen per 1.000 jongvolwassenen in 2019 (-13 procent).

Het aandeel minderjarigen dat is veroordeeld voor een strafbaar feit in Haarlem is tussen 2015 en 2019 met 26 procent gedaald, (afgerond) van 7 naar 5 per 1.000 Haarlemse minderjarigen. De daling onder jongvolwassenen in de provinciehoofdstad is ongeveer even groot, van 28 naar 21 per 1.000 jongvolwassen Haarlemmers (-24 procent). Zaanstad noteert respectievelijk dalingen van 39 procent voor veroordeelde minderjarigen en 16 procent voor veroordeelde jongvolwassenen.

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer, afgemeten naar inwonertal de vierde gemeente van Noord-Holland, spant in positieve én in negatieve zin de kroon. Werden er in 2015 per 1.000 Haarlemmermeerse minderjarigen nog 7 minderjarigen veroordeeld voor een strafbaar feit in de gemeente, in 2019 was dat aandeel bijna gehalveerd tot 4 veroordelingen per 1.000 minderjarigen (-42 procent). Bovendien scoort Haarlemmermeer met 'slechts' 12 verdenkingen per 1.000 minderjarigen beter dan de andere 24 grootste gemeenten van het land.

Voor jongvolwassenen was de daling met 33 procent (van 67/1000 in 2015 naar 45/1000 in 2019) iets minder sterk, maar nog steeds aanzienlijk. Overigens schetst die daling wellicht een te rooskleurig beeld, want met 45 veroordelingen per 1.000 jongvolwassenen steekt Haarlemmermeer nog steeds met kop en schouders boven de andere gemeenten uit. Voor de 25 grootste gemeenten van het land geldt dat er per 1.000 jongvolwassenen gemiddeld 16 zijn veroordeeld, wat betekent dat er in 2019 bijna drie keer zoveel jongvolwassenen zijn veroordeeld voor misdrijven gepleegd in Haarlemmermeer.

Legio voorbeelden

Hoeveel minderjarigen en jongvolwassenen er de afgelopen jaren zijn veroordeeld voor lichte en zware criminaliteit in Haarlemmermeer is niet bekend, al zijn er legio voorbeelden van verdenkingen en veroordelingen voor de zwaardere variant. Zo werden vorig jaar juli een 18-jarige Hoofddorper en twee 19-jarige Amsterdammers aangehouden voor het doodschieten van een leeftijdsgenoot aan de Opaallaan in Hoofddorp.

Een jaar eerder werd de 64-jarige Tom doodgestoken door twee 15-jarige jongens, die uit waren op het geld (een paar tientjes) dat hij kort daarvoor had gepind bij een geldautomaat bij het Hoofddorpse winkelcentrum Toolenburg. Ze werden veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs. Weer een jaar eerder pleegde een 15-jarige jongen uit Nieuw-Vennep een gewapende overval op een snackbar bij winkelcentrum Floriande.

In augustus vorig jaar werden vier Hoofddorpers tussen de 16 en 18 jaar opgepakt voor een overval op de Vomar-supermarkt in winkelcentrum Pax. Eerder deze maand werd een 15-jarige jongen opgepakt voor een steekincident op praktijkschool De Linie aan de Hoofdweg in Hoofddorp waarbij het slachtoffer een vinger zou zijn verloren.

Campagne

Het baart de gemeente Haarlemmermeer grote zorgen dat veel jongeren de straat opgaan. Na de roofmoord op de 64-jarige Tom werd daarom een campagne gestart om jongeren te ontmoedigen messen bij zich te dragen. Onder de noemer #showskillsnotknives riepen de gemeente en politie jongeren op 'de juiste keuze te maken'. Een actie waarbij jongeren ongestraft hun (steek)wapens konden inleveren, leverde eind september welgeteld vijf messen op.

NH Nieuws interviewde destijds een jongerenwerker en een anonieme Hoofddorper die 'voor zijn eigen bestwil' ook weleens een mes meeneemt de straat op. "Hij heeft echt het gevoel dat hij zichzelf moet beschermen", zei jongerenwerker Gijs Heijnis. "Het is een beetje het kip-en-het-ei-verhaal: andere jongeren hebben een mes, dus ik moet een mes meenemen."