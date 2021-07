16-jarige jongen gestoken bij ruzie tussen twee groepen, twee tieners aangehouden

Een ruzie tussen twee vriendengroepen op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp mondde gisteravond uit tot een vechtpartij. Het incident liep volledig uit de hand: een 16-jarige jongen werd gestoken en er raakte een 19-jarige man uit Hoofddorp gewond. Twee minderjarige verdachten zijn aangehouden.

De twee groepen gingen rond 23.00 uur met elkaar op de vuist. "Wat de exacte aanleiding is geweest en wat heeft geleid tot dit geweld is nog niet duidelijk", schrijft de politie in een persbericht.

Poging tot doodslag

Volgens een woordvoerder van de politie waren meerdere buurtbewoners getuigen van de vechtpartij. Het is niet bekend wat voor letsel de 19-jarige man heeft opgelopen en de politie kan ook geen duidelijkheid geven over de situatie van de gestoken tiener.

Twee verdachten van 17 jaar oud zijn aangehouden, zij worden verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. "Deze verdenking kan door het onderzoek nog veranderen", laat de politie weten.