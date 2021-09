Verhoogde concentratie chemische stoffen gevonden bij voormalige vuilstort

In het water rond de voormalige vuilstort van Westwoud zijn verhoogde waarden van chemische stoffen (PFAS) aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan, omdat er bij omwonenden zorgen waren over vervuiling van het water.

Er ligt nu een golfbaan op de voormalige vuilstort Westwoud - NH Nieuws

Willem Bakker van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en de SP riepen eind maart op tot actie. Op de plek van de oude vuilstort, waar nu een golfbaan op ligt, zouden in de grond nog schadelijke staalresten (staalslak) liggen. Dat zou de reden kunnen zijn dat meerdere boeren last hadden van misvormd en vroeggeboren vee. Ook wilde Bakker weten of er een verband was met inwoners die overleden aan kanker. Onafhankelijk onderzoek Volgens eigenaar Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) was op basis van beschikbare gegevens geen sprake van staalslakken op het terrein. Toch werd besloten onafhankelijk onderzoek in te stellen, dat inmiddels is uitgevoerd door ingenieursbureau Terrascan. Uit het onderzoek bleek dat er geen sprake was van staalresten. Al kan niet worden uitgesloten dat die dieper in de bodem nog wel zitten. "Helemaal achterhalen kunnen we dit niet meer, maar met het onderzoek kunnen we er gerust op zijn dat eventuele schadelijke stoffen die te maken hebben met staalslakken zich niet verspreiden naar de omgeving", legt Timo Linting namens ABWF uit. Toch blijken er wel schadelijke stoffen vanuit de vuilstort via het water in de omgeving te worden verspreid. "Naar aanleiding van de slechte staat van het drainagesysteem onder de stortplaats vindt mogelijk verspreiding plaats naar het (diepere) grondwater onder de stortplaats", zo valt in het rapport van Terrascan te lezen.

Onduidelijkheid over schadelijke stoffen Bovendien werden waarden van chemische stoffen (PFAS) gemeten die hoger zijn dan toegestaan. "Op basis van onderhavig onderzoek is niet uit te sluiten dat er geen sprake is van sterke verontreinigingen onder en rondom de stortplaats. Het is op basis van onderhavig onderzoek nog niet in te schatten wat de effecten hiervan op de kwaliteit van het grondwater- en oppervlaktewater in de omgeving van de stortplaats zullen zijn." Volgens de onderzoekers is daarom extra onderzoek noodzakelijk. Daarover wordt op dit moment overleg gevoerd. "De West-Friese gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vuilstort. Op deze wijze willen we laten zien dat we de zorgen van onze inwoners serieus nemen", aldus wethouder Jeroen Broeders van Drechterland. Bagatelliseert gemeente uitkomsten? Toch wordt in een nieuwsbrief van de SP gesteld dat de gemeente probeerde de vondst van PFAS te nuanceren. Zo werd in een opzet van het persbericht gemeld dat de aangetroffen concentratie net zo hoog was als die in de rivier de Rijn. Maar die zin werd uiteindelijk alsnog geschrapt, nadat de onderzoekers en Willem Bakker het tegendeel aantoonden. Willem Bakker laat aan NH Nieuws/WEEFF weten dat hij toch vertrouwen heeft in een goede afloop en hoopt op een snel vervolg van het onderzoek. Bekijk hier de reportage die we in maart maakten.

Zorgen staalslakken vuilstort Westwoud - NH Nieuws