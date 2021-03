Opnieuw zorgen om oude vuilstort Westwoud: 'Water vervuilt steeds meer'

Opnieuw is de oude vuilstort in Westwoud in opspraak geraakt. Al jaren zijn er zorgen over vervuiling van de omliggende sloten. En een uitzending van tv-programma De Vuilnisman over schadelijke staalresten in de grond deed opnieuw de alarmbellen rinkelen.

Zorgen staalslakken vuilstort Westwoud - NH Nieuws

In het programma werd getoond dat het materiaal op verschillende plekken in Nederland voor gezondheidsproblemen zorgt. Volgens inwoner Willem Bakker zijn die staalresten (staalslakken) ook in Westwoud gestort.Hij houdt zich al langere tijd bezig met de voormalige vuilstort, waar nu een golfbaan op ligt "We hebben zoveel onderzoek gedaan en zoveel mensen gesproken. Ook mensen die er gewerkt hebben. Het kan niet anders dan dat het verkeerd gaat. Als je ook kijkt wat de bescherming is om het vuil binnen de vuilstort te houden, dat is minimaal", aldus Bakker. Vroeggeboren en misvormd vee Meerdere omwonden willen liever niet openlijk hun verhaal doen, uit angst voor hun bedrijf. Boer Herman de Groot wil dat wel. "Vroeger stond er hier overal vee, nu niets. Mijn buren zijn twintig jaar terug vertrokken. Hun koeien liepen altijd buiten, maar die hadden last van vroeggeboorten. En een andere buurman houdt z'n koeien op stal. Die durft ze niet eens naar buiten te gooien."

Quote "Land beregenen met dit water? Ik hou m'n hart vast" willem bakker, inwoner westwoud

De agrariër maakt zich zorgen over de toekomst. "Mijn zoon wil verder met het bedrijf. Maar wat als hij nou bloemkool wil verbouwen, en moet beregenen met dit slootwater. Kan dat dan wel? Want als er wel troep in zit ben je de pineut." Willem Bakker vult aan: "Het land beregenen met dit water? Ik hou m'n hart vast." Het is niet voor het eerst dat er zorgen zijn over de voormalige vuilstort. In 2018 trok oud-ingenieur Dick de Waal al aan de bel dat de metingen van het afvalwater niet juist gedaan werden. Uiteindelijk bleek die zorg terecht en werd er nieuw onderzoek ingesteld. Eigenaar vuilstort: 'geen staalslakken hier' In een reactie laat een ambtenaar namens eigenaar Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) weten: "De bij het CAW bekende gegevens duiden niet op het gebruik of storten van staalslakken op de voormalige stortplaats. Ook recent opgeleverde rapporten inzake het oppervlaktewater en de deklaag geven geen indicatie van de aanwezigheid van staalslakken." Wel zullen er vanwege de zorgen in de omgeving gesprekken komen met de gemeente Enkhuizen, de omgevingsdienst en het Hoogheemraadschap. Een oud-medewerker van het afvalbedrijf vertelt anoniem dat hij zeker weet dat er staalslakken liggen onder de golfbaan, en dat hij zelf gezien heeft dat ze zijn gestort. En ook dat er in die tijd niet alles zo goed werd geregistreerd als nu het geval is. Onafhankelijk onderzoek noodzakelijk Willem Bakker vindt ook dat er opvallend veel kankergevallen zijn (geweest) in Westwoud. En ondanks dat hard bewijs ontbreekt vindt hij dat de verhalen voor zich wijzen. Het verhaal van het CAW gaat er bij hem niet in. "Ze doen zelf de metingen. Het is de slager die z'n eigen vlees keurt. Wij gaan aantonen, met alle gesprekken die we gevoerd hebben, dat ze het mis hebben. En dat er nou eindelijk eens wat aan gedaan moet worden."