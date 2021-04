Toch extern onderzoek naar voormalige vuilstort Westwoud

Onder meer een uitzending van het tv-programma De Vuilnisman zorgde ervoor dat de stichting opnieuw de gemeentepolitiek op zocht. Daarin werd duidelijk dat staalresten voor gezondheidsrisico's zorgden op andere plekken in Nederland.

Volgens Willem Bakker van Ouderennetwerk West-Friesland liggen die ook in de voormalige vuilstort waar nu een golfbaan op ligt. "Het kan niet anders dan dat het verkeerd gaat. Als je ook kijkt wat de bescherming is om het vuil binnen de vuilstort te houden, dat is minimaal", zei hij vorige week.

Geen twijfel, toch onderzoek

Volgens de eigenaar van de voormalige stort, Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW), liggen er geen staalresten. Desondanks is in overleg met de gemeente Drechterland toch besloten om een onafhankelijk onderzoek te laten doen.

"Alhoewel wij geen aanleiding zien om te twijfelen aan de door Bodemzorg uitgevoerde onderzoeken van afgelopen jaar, nemen wij de zorgen van de stichting serieus. Over de exacte vorm van het onderzoek, en de onafhankelijke partij die het uit kan voeren, gaan we nog met de stichting in overleg. We kunnen daarom nog niet aangeven wanneer de resultaten bekend zijn", aldus woordvoerder Ilma Tjeertes namens de gemeente.

Willem Bakker is blij met het aangekondigde onderzoek. "We hadden hier in januari om gevraagd, en het is nu zomaar goedgekeurd. Er is eindelijk beweging op gang gekomen."



Bekijk hier de reportage van vorige week over de voormalige vuilstort.