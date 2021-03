SP wil opheldering over oude vuilstort Westwoud: "Extra onderzoek nodig"

De SP in Provinciale Staten en Enkhuizen willen opheldering over de situatie bij de voormalige vuilstort in Westwoud. In het dorp zijn zorgen over vervuiling van het omliggende water, onder meer door staalresten. Statenlid Wim Hoogervorst is helder: "De onderste steen moet boven."

Het is niet voor het eerst dat de SP vragen stelt over de vuilstort. Ook in 2018 waren er al zorgen. Oud-ingenieur Dick de Waal trok aan de bel omdat er volgens hem op een verkeerde manier werd gemeten. Hij bleek gelijk te hebben en er werd een onderzoek beloofd.

Toch blijken de zorgen drie jaar later nog steeds aanwezig. Zeker na een uitzending van tv-programma De Vuilnisman. Daarin werden gezondheidsrisico's van gestorte staalresten aangetoond als die niet goed zijn beschermd. Volgens verschillende omwonenden is dat ook het geval in Westwoud.

Zorgen om gezondheid Westwoud

Eén van hen is Westwouder Willem Bakker. Hij is al langere tijd bezig met de voormalige vuilstort waar nu een golfbaan op ligt. Hij benaderde vele politieke partijen in de regio, maar vond bij de SP een luisterend oor. Volgens hem zijn de gezondheidsrisico's enorm. "We hebben zoveel onderzoek gedaan en zoveel mensen gesproken. Ook mensen die er gewerkt hebben. Het kan niet anders dan dat het verkeerd gaat. Als je ook kijkt wat de bescherming is om het vuil binnen de vuilstort te houden, dat is minimaal", aldus Bakker.

Eigenaar van de oude vuilstort in Westwoud, Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW), zegt in een reactie dat er geen sprake is van gestorte staalresten. Maar dat wel het gesprek wordt aangegaan met de betrokken instanties. Of dat ook extra onderzoek inhoudt is onduidelijk. De gemeente Enkhuizen wil eerst de vragen van de SP beantwoorden voordat ze met een reactie komt.

SP wil actie

Maar met die uitleg neemt Hoogervorst geen genoegen. "Deze stortplaats is al bijna 50 jaar oud. Wie weet dat nog allemaal? Dat is super lastig om achter te komen. Maar we moeten wel de juiste gegevens kunnen krijgen. Want dat er iets moet gebeuren, dat lijkt ons, maar ook de mensen in de omgeving, wel duidelijk."

En dus pleit het SP-Statenlid voor extra onderzoek. Al heeft hij ook al ideeën voor een oplossing. "Bijvoorbeeld om de vuilstort met dijkwanden af te sluiten. Het gebied afgraven is een illusie. Te duur, en waar moet je dan met het afval heen. Maar er zijn best goede oplossingen te bedenken om de problemen zo klein mogelijk te houden."