Formule 1-circus begonnen in Zandvoort: "Je voelt de goede sfeer hier"

Dat er iets groots staat te gebeuren is overal voelbaar in Zandvoort. Ondernemers hebben hun terrassen extra feestelijk aangekleed, de Formule 1-coureurs laten zich her en der zien in het dorp en bij de ingang van het circuit staan al dagen fans die alles mee willen maken. "We komen drivers spotten", lacht een meisje. "We komen uit Leiden en Rotterdam, 't is wel een lange dag!"

De mensen bij de ingang van het circuit komen uit alle hoeken van het land. De meesten hopen een glimp op te vangen van coureurs, sommigen zijn gewoon nieuwsgierig. "We komen uit Heemskerk en de kermis ging niet door, dus daarom zijn we nu even naar Zandvoort gegaan", vertelt een man. Hij komt niet specifiek voor de coureurs. "Nee, die gaan we toch niet zien hier denk ik."

De meisjes uit Leiden en Rotterdam hebben daarentegen toch al heel wat coureurs gespot. "We hebben Lance Stroll gezien, Sergio Perez en Sebastian Vettel." Ze hopen er nog meer tegen te komen.

Een jongen uit Dordrecht heeft minder geluk. "Nee, ik heb nog niemand voorbij zien komen helaas." Hij komt voor Max Verstappen, maar die gaat hij sowieso in actie zien. "Ik ben morgen bij de training, dus heel tof!"

Goede sfeer

De sfeer bij de entree van het circuit is gemoedelijk en iedereen is opgetogen. "Ja, je voelt de goede sfeer, iedereen heeft zin in het weekend", vertelt een man. Vanmiddag krijgen de inwoners van Zandvoort de gelegenheid om het circuit van dichtbij te bekijken. Morgen is de eerste training van de coureurs op het circuit.