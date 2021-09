Ook luchtruim boven Zandvoort en omstreken afgesloten voor nieuwsgierig publiek

Het luchtruim boven de Dutch Grand Prix van Zandvoort gaat vanaf morgen drie dagen dicht voor sportvliegers. Net als de toegangswegen op de grond wordt een groot gebied in de lucht boven en rond het circuit verboden terrein voor nieuwsgierige piloten en passagiers. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zet een extra verkeersleider in die uitsluitend als poortwachter van Zandvoort zal dienen.

Alleen toestellen die in opdracht van de Dutch Grand Prix vliegen, mogen het luchtruim van de verkeersleiding in. Zo zijn politie- en traumahelikopters, helikopters van de organisatie en reclamevliegtuigen tot eind dit weekend wel welkom in de omgeving van Zandvoort. Voor de uitgezonderde toestellen zijn wel speciale routes bepaald, om de geluidshinder voor bewoners te beperken.

Helikopters van de F1-organisatie moeten vliegroutes volgen van en naar een tijdelijk helikopterveld naast de golfbaan in Zandvoort. Natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien, meldt LVNL.

Omvliegen

Sportvliegers die er dit weekend toch op uittrekken moeten boven een groot gebied van Noord-Holland flink omvliegen. Het afgesloten luchtruim boven de Grand Prix grenst aan het controlegebied van Schiphol.

Sportvliegen in de buurt van Schiphol mag alleen met toestemming van LVNL, en moet minimaal zes uur voor vertrek worden aangevraagd. Als het voor de verkeersleiders te druk is op Schiphol, worden de vrijetijdsvliegers geweigerd. Voor het commerciële vliegverkeer van Schiphol heeft de luchtruimafsluiting voor sportvliegtuigen geen impact.