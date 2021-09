Haal je als inwoner van Zandvoort je stukje biefstuk bij de slager sta je ineens oog in oog met Formule 1-coureur Sebastian Vettel. In meerdere winkels in de badplaats is de viervoudig wereldkampioen de afgelopen dagen gespot, gewoon met zijn kinderen en vrouw op de bakfiets alsof hij er al jaren komt.

Geen sterrenkok voor Sebastian Vettel, hij doet ‘gewoon’ boodschappen in Zandvoort - NH Nieuws

Iemand die hem al fietsend op de weg even buiten Zandvoort spotte en niet kon geloven dat het Sebastian Vettel was, is Bries Fischer. Gisteren fietste de 16-jarige scholier nietsvermoedend naar zijn huis in Zandvoort toen hij ineens raar opkeek en dacht de Aston Martin-coureur te zien. "Ik geloofde het gewoon niet. Ik zie een gezin aan komen fietsen en ik dacht: die man lijkt op de autocoureur Sebastian Vettel. Hij had een Vettel-baardje en een petje op. Maar dat was toch niet mogelijk."

Quote "Ik riep nog Vettel, maar hij reageerde niet" Bries Fischer

Bries deed nog een kleine poging en riep: 'Vettel!' maar de man fietste door. "Waarschijnlijk had hij het niet gehoord", vervolgt Bries. "Ik dacht toen nog steeds: dit kan niet waar zijn." Thuisgekomen vertelde Bries het verhaal aan zijn moeder en die ging toch even op internet speuren en wat bleek: in de plaatselijke slagerij was een man gespot met precies zo’n zelfde petje en baardje als Bries had gezien. Het was Sebastian Vettel. Vlees en groente In de slagerij moesten ze wel twee keer met hun ogen knippen. "Een van mijn klanten herkende de autocoureur en knoopte gewoon een praatje aan", vertelt Marcel Horneman, eigenaar van de slagerij. "Hij mocht zelfs een foto maken. Vettel was super ontspannen en lekker met zijn vrouw en kindjes boodschappen doen in het dorp. Hij kocht een goed stuk vlees en beleg voor zijn kinderen. Hij leek net een inwoner van Zandvoort. Gewoon heel normaal en niet uit de hoogte." Ook de groenteman even verderop kon op een bezoekje rekenen. "Ik moet je vertellen dat ik hem helemaal niet herkende. Hij kwam hier gewoon met mijn vrouw en kindjes, je denkt dan niet dat het een Formule 1-coureur is", zegt Wilfred van der Wilt van de groentezaak. Gezonden eten "Hij eet wel gezond", vervolgt Wilfred. "Hij kocht worteltjes met doperwtjes." Zowel Wilfred als slager Marcel kijken aanstaande zondag met extra belangstelling naar de Duitser. Marcel: "Natuurlijk ben ik voor Max, maar als Vettel dan tweede wordt, zou ik dat heel mooi vinden." En Bries? Die houdt de komende dagen zijn ogen extra goed open. "Ik ga iedere bakfiets goed checken, ik zou hem natuurlijk niet nog een keer willen missen."

Volg het Formule 1-circus via NH Nieuws! 📱 Check onze app en site voor het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving 📻 Luister dit weekend naar NH Radio voor onze speciale Formule 1-programmering, met daarin veel nieuws, boeiende gesprekken en live-updates. 📺 Vanaf vrijdagochtend extra nieuwsuitzendingen op televisie: Zandvoort Update Meer nieuws uit Haarlem en omstreken? 💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws. 📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem. 🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt 📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] ✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]