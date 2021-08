Rolstoelcamping speciaal voor bezoekers Grand Prix: "Hopelijk net zo fijn als thuis"

Werklui zijn druk bezig om de omhoog verstelbare bedden uit te laden. Op Camping Bloemendaal is de speciaal ingerichte tent met vijftig slaapplekken voor mindervalide bijna klaar. De enorme ruimte is ingericht voor mensen in een rolstoel die een kaartje hebben gekocht voor de Dutch Grand Prix.

Frank Smulders van roelstoelcamping Grand Prix - NH Nieuws

Frank Smulders (63) geeft vanuit zijn rolstoel aanwijzingen waar de bedden moeten komen te staan. Met zijn Stichting NRPU (no restrictions party unlimited) maakt hij het voor mensen met een ernstige beperking mogelijk om een festival of evenement te bezoeken. Want dat is voor hen nog vaak slecht geregeld. “Ik kom zelf uit de evenementenbranche. Als mensen met een rolstoeltaxi worden opgehaald, dan is dat vaak al rond tien uur. Maar ja, dan moet de hoofdact nog komen. Jammer. Doordat wij dat soort zorg op ons nemen, krijgen ook die mensen een totaalbeleving. Dat vinden ze fantastisch.” Frank zit zelf al dertig jaar in een rolstoel en merkt hoe weinig aandacht er is voor mensen die minder valide zijn. “Wij mensen in een rolstoel, daar is geen plek voor. Er wordt voor ons nergens naar gekeken.”

Speciale units voor de roelstoelcamping - Freek Miggelbrink

Het hele ‘paviljoen’, zoals Frank het noemt, is drempelvrij. “Maar we hebben ook tilliften en speciale wc- en douche-units. We hebben zelfs uitgebreide zorgunits voor mensen met ernstige beperkingen als een hoge dwarslaesie.” Ook wordt het vervoer van en naar het circuit verzorgd. “En natuurlijk gaan we het hier gezellig maken. Het moet wel een feestje worden voor de mensen die hier zijn.”

Quote “We hopen zo echt dat iedereen het zo goed heeft als thuis” Frank Smekers

Er zijn over de vijf dagen zo’n driehonderd zorgmedewerkers die zich belangeloos inzetten om de mensen in- en uit bed te krijgen als dat nodig is. “We hopen zo echt dat iedereen het zo goed heeft als thuis.” Rob Langenberg, hoofd van de evenementen van de Dutch Grand Prix, komt ook een kijkje nemen. Hij is onder de indruk van het hele complex. “Voor mensen in een rolstoel is dat toch vaak een uitdaging om naar een event te komen. Het is dus heel goed dat dit hier nu staat en dat mensen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Ik ben daar ontzettend blij mee.”

