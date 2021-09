Waarom er uitgerekend vannacht in Zandvoort aan het spoor wordt gewerkt

Het bericht dat er komende nacht in Zandvoort aan het spoor wordt gewerkt roept de nodige vragen op. Want waarom plant ProRail dat werk uitgerekend vlak voor het weekend waarin tienduizenden raceliefhebbers per trein naar Zandvoort reizen om de Dutch Grand Prix te bezoeken?

De soep wordt minder heet gegeten dan 'ie wordt opgediend, zo blijkt uit navraag bij een ProRail-woordvoerder. "We gaan geen spoorstaven vervangen, maar er zullen wel werkzaamheden plaatsvinden", vertelt Nick Kouwenhoven.

Het gaat om het aanbrengen van noodlassen, legt hij uit. "We hebben geconstateerd dat er bepaalde versterkingen noodzakelijk zijn, gezien de intensieve dienstregeling tijdens de Formule 1. We willen voorkomen dat het spoor beschadigd raakt, al wil het niet zeggen dat dat ook zou gebeuren als we dat niet zouden doen."

Alleen met trein of fiets

Als het spoor wel beschadigd zou raken, zou dat komend weekend grote gevolgen kunnen hebben. Bezoekers van de Dutch Grand Prix zijn namelijk aangewezen op de trein of de fiets.

Naar verwachting zullen per dag tienduizenden bezoekers per dag met de trein naar Zandvoort komen, waarvoor de dienstregeling van morgen tot en met zondag in beide richtingen is uitgebreid naar twaalf treinen per uur.

Kouwenhoven benadrukt dat de werkzaamheden sneller zijn afgerond dan in de verstuurde mail is aangekondigd. "We beginnen om 1.30 uur en het zal maximaal anderhalf uur duren."

Hoewel de spoorstaven op een later moment alsnog zullen worden vervangen, en dat de nodige hinder voor omwonenden zal opleveren, verwacht de woordvoerder dat het laswerk nauwelijks tot overlast zal leiden.