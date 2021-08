Zorgen om dienstregeling naar Grand Prix: "NS omzeilt veiligheidsinstructies"

Het probleem dat volgens de vakbond kan ontstaan is het zogenaamde 'door rood sleutelen': een situatie waarbij het sein 'deuren dicht' al wordt gegeven wanneer het vertreksein nog op rood staat.

Volgens Henri Janssen van FNV Spoor creëert dit niet direct een groot veiligheidsrisico, maar is het loslaten van één veiligheidsmaatregel 'een hellend vlak waaraan je niet toe wil geven': "Ik maak me grote zorgen dat de NS steeds vaker veiligheidsinstructies omzeilt", aldus Janssen.

Punctualiteit

De kortere vertrekprocedure zou nodig zijn omwille van de punctualiteit van de treinen. Elke tien minuten gaat er tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix een trein over het traject heen en terug. Per auto is Zandvoort alleen te bereiken voor mensen met een zogenaamd doorlaatbewijs.

Op het verzoek om deze vertrekprocedure aan te passen, is de NS niet ingegaan, schrijft FNV. In het bericht roept de vakbond de NS-medewerkers op om 'veiligheid boven de dienstregeling en punctualiteit te stellen en enkel op veilige manier te vertrekken. Want zoals altijd: we werken veilig, of we werken niet.'

'Genoeg tijd'

De NS zegt met hun machinisten verschillende werkwijzes op het spoor te hebben getest, waaronder die van de FNV. Volgens hen is hun aanpak veilig en heeft de machinist genoeg tijd om te vertrekken. Zij noemen hun gekozen manier zelfs 'risicoverlagend ten opzichte van het door FNV genoemde alternatieve scenario'.

Bovendien zeggen zij dat het punctueel vertrekken bijdraagt aan een veilige en betrouwbare dienstregeling. "Hiermee wordt de kans op het passeren van een rood sein geminimaliseerd."