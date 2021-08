Iedere vijf minuten een trein tussen CS en Zandvoort aan Zee tijdens Formule 1

Om racefans tijdens het Formule 1-weekend tijdig op het circuit van Zandvoort te krijgen, rijdt er van 3 tot en met 5 september vanaf Amsterdam Centraal iedere vijf minuten een trein richting Zandvoort aan Zee. De NS zet voor de operatie per dag zo'n 300 extra personeelsleden in.

Vanaf circa 7.30 uur tot 22.00 uur rijdt er ongeveer iedere vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en de badplaats. Verwacht wordt dat daarmee 10.000 reizigers per uur naar de races kunnen worden gebracht, en weer terug.

Omdat zoveel treinen per uur op het traject met zulke grote reizigersaantallen direct voor problemen zorgen bij een eventuele verstoring, wordt er volgens de NS alles aan gedaan om de kans op een verstoring zo klein mogelijk te maken. En als een verstoring zich toch voordoet, wordt deze naar eigen zeggen zo snel mogelijk verholpen. Zo staan er extra storingsploegen, een sleeplocomotief en een reservetrein met personeel klaar.

Voorbereidingen

Op donderdagavond, de dag voor de start van het lange F1-weekend, worden de benodigde Sprinter-treinen vanuit het hele land naar Amsterdam en Zandvoort gereden. In het weekend worden de treinen uit andere delen van het land richting de hoofdstad waar nodig verlengd.

Het is uitzonderlijk dat NS op het traject met zoveel treinen per uur rijdt. Station Zandvoort aan Zee ligt aan het einde van een traject met twee sporen. Op een normale dag rijden er twee treinen per uur. Het eerste weekend van september krijgt station Zandvoort aan Zee met bijna tien keer zoveel reizigers voor een keer de omvang van station ‘s-Hertogenbosch.

Andere evenementen

Behalve de races in Zandvoort is er hetzelfde weekend nog een aantal evenementen in het land waar reizigers naar toe moeten worden gebracht, zoals de Wereldhavendagen in Rotterdam. De NS rijdt daarom ook in andere delen van het land met meer treinen. Op een aantal minder drukke trajecten rijden er juist minder of kortere treinen.