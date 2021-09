Formule 1: 'Grootste fietsenstalling ter wereld' in Zandvoort opgebouwd

"Als het mooi weer wordt, ga ik lekker op mijn balkonnetje kijken hoe het hier allemaal reilt en zeilt", lacht Cor Draijer. Hij blijft de komende dagen, zoals veel Zanvoorters, in het dorp en laat alle drukte maar op zich afkomen. Op het grasveld naast zijn flat wordt een deel van de enorme fietsenstalling opgebouwd. "Ik vind het allemaal prima. Het zal een gekkenhuis worden, vooral op de zondag."

Brabantse stallingen

De fietsrekken komen uit Brabant. Henk van der Zouwen heeft ze met zijn team vanuit Almkerk naar Zandvoort overgebracht. "We zijn hier de grootste fietsenstalling ter wereld aan het bouwen, door heel Zandvoort heen." Hij weet zeker dat het ook écht de grootste is. "We plaatsen voor meer dan 40.000 fietsen stallingen. We hebben het natuurlijk even in het Guinness Book of Records gecheckt en er is nergens ter wereld ooit zo'n grote mobiele fietsenstalling gebouwd."

Tekst loopt door onder de foto.