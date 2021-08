Formule 1-racewagen van Max staat op Badhuisplein

Zandvoort leeft al meer dan anderhalf jaar toe naar de Grand Prix komend weekend en de racekoorts is deze week dan toch echt losgebarsten. Gisteren kwam de karavaan van Formule-1 teams al het dorp binnengereden, wat veel bekijks trok. Vorige week werd het dorp al helemaal versierd voor het raceweekend.

Niet voor het eerst

De racewagen van Max is al eens eerder in Zandvoort te bewonderen geweest. Vorig jaar nog stond een ouder model van Max voor een flitsbezoek op de boulevard. In 2016 stond de racebolide ook al een keer midden in het dorp, toen nog met enorm veel publiek er om heen.