Harde muziek verraadt graffitispuiters in Hoornse binnenstad

Twee mannen en een vrouw voerden hun illegale graffitispuitsessie aan de Wisselstraat in Hoorn gisterenavond nogal luidruchtig uit. Hun harde muziek trok verschillende nieuwsgierige buurtbewoners aan. De politie hield een 19-jarge vrouw aan en onderzoekt of deze vrouw en de twee mannen verantwoordelijk zijn voor meer bekalkingen.

Beeld: Politie.

Eén van de buurtbewoners van de Wisselstraat in de Hoornse binnenstad hoorde dinsdag rond 22.00 uur 's avonds harde muziek op straat. "Toen die een kijkje ging nemen, bleken twee jongemannen en een vrouw bij een garagedeur te staan", meldt de politie. De vrouw (19) spoot daar graffiti op een deur, terwijl de twee mannen toekeken met een muziekbox. Het geluid trok inmiddels ook andere buurtbewoners aan, die het drietal tegenhield toen zij wilden vertrekken. De 19-jarige vrouw werd aangehouden op verdenking van vernieling. Verder onderzoek "Je mag in de gemeente op bepaalde plekken graffiti spuiten, maar als je het op iemands deur doet dan moet het verwijderd worden, dat is een kostenpost", zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen. De Veen kan niet zeggen welke creatie de vandalen op de deur spoten, maar laat wel weten dat de zaak verder wordt onderzocht. "We gaan bekijken of er meer graffiti is terug te herleiden naar deze personen, bijvoorbeeld door te kijken naar een bepaald soort verf of tag."

De graffititag K-R werd gekalkt op de snackwagen in de haven van Wijdenes. - Frank Teljeur

Een voorbeeld van een tag is die hierboven, van de letters K-R, die sinds 2019 op verschillende plekken in West-Friesland verschijnt. Twee 24-jarige jongens uit Hoorn stonden in maart van dit jaar voor de rechter vanwege deze tag. De rechter vond echter dat er onvoldoende bewijs was dat zij verantwoordelijk waren voor de vele bekalkingen, zij kregen wel een taakstraf. Vervolgens verschenen de letters K-R opnieuw in april van dit jaar. Ditmaal was de snackwagen in de haven van Wijdenes doelwit. Het is nog altijd onbekend wie en ook hoeveel mensen er verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van die tags. De politie liet eerder weten dat er aan het verwijderen van de bekalkingen een prijskaartje van 'in de duizenden euro's' hangt.