Graffitivandalen slaan toe in Wijdenes, opnieuw letters K-R gespoten

Graffitivandalen hebben toegeslagen in de haven van Wijdenes en daar de letters K-R gespoten op een snackwagen, een elektriciteitskast en een wc-gebouw. Volgens Piet Copier van Recreatieschap West-Friesland is het al langere tijd weer raak op verschillende plekken in de regio. "Het is redelijk frusterend", zegt hij. "En het kost ook ongelooflijk veel geld om alles op te laten knappen."

Het Recreatieschap Westfriesland beheert dertien gebieden in de regio. Copier vertelt dat ze de laatste tijd vaker last hebben van graffitivandalisme. "Met enige regelmaat is het de laatste tijd weer raak", zegt hij. "We hadden de stille hoop dat het na de gebeurtenissen in Hoorn over zou zijn."

Piet Copier, hoofd buitendienst bij Recreatieschap Westfriesland, deelt de mening van Frank Teljeur. Ook zij zagen de vernielingen die zijn aangericht in de haven van Wijdenes. "Mijn collega is bezig om aangifte te doen bij de politie", laat hij weten. "En we hebben een schoonmaakbedrijf ingehuurd om alles weg te laten halen. We worden hier allesbehalve vrolijk van."

Waar de graffiti op meerdere plaatsen bij de haven van Wijdenes is gespoten, is dat niet gebeurd bij het Reddingstation Wijdenes. "Gelukkig maar", zegt Mark Hennevanger van het reddingstation. "Maar het is wel heel vervelend voor het Recreatieschap en de ondernemer in de snackwagen, die met de schade zitten en het weg moeten laten halen."

"Ik was bijna bereid om een blik verf te halen en het zelf weer op te knappen", vertelt hij aan WEEFF. "Als het nou nog mooie graffiti was... Maar dit is gewoon kinderachtig. Het blijven andermans spullen. Daar moet je met je vingers van afblijven."

Frank Teljeur, inwoner van Wijdenes, liep gisteren samen met zijn vriendin en hun hond door de haven, toen zij zagen dat er graffiti was gespoten op het wc-gebouw, de elektriciteitskast in de haven en op een snackkar die er elke lente en zomer staat.

Graffitivandalen spuiten sinds 2019 de letters K-R op verschillende plekken in West-Friesland. Een jaar geleden plaatste de politie een getuigenoproep om een beeld te krijgen van de daders. In augustus werden twee 24-jarige jongens op heterdaad betrapt door de politie. Zij stonden vorige maand voor de rechter . Van de gemeente Hoorn kregen zij een dwangsom opgelegd.

"Ik zou willen dat we er meer grip op hebben. Het is zonde van het geld om alles steeds op te knappen"

Onder meer in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude werden de graffititags de laatste tijd gezien en ook op De Vooroever in Medemblik zijn bankjes voorzien van de letters K-R. "We zijn er helaas al zo mee vertrouwd dat we een wisselsysteem hebben voor beschadigde bankjes", zegt de hoofd buitendienst. "Op de bankjes die daar van terug kwamen hebben we deze 'handtekening' ook al weer gezien."

Het blijft gissen wie er achter deze actie zit(ten). Frank Teljeur en Piet Copier denken beiden dat iemand mogelijk het werk heeft overgenomen, maar sluiten ook niet uit dat de twee jongens die gepakt zijn nog steeds actief zijn, of onderdeel zijn van een grotere groep. "Ik zou willen dat we er meer grip op zouden hebben", aldus Copier. "Het is zonde van het geld, en we proberen alles zo netjes mogelijk te houden. Zeker nu het seizoen bijna weer begint."

Geen camera's

Het ophangen van beveiligingscamera's in de recreatiegebieden is volgens Copier geen goede oplossing om het vandalisme tegen te gaan. "Het is ondoenlijk om dat te doen", vertelt hij aan WEEFF. "We beheren dertien terreinen en vaak mag dat ook niet overal."

"Bovendien schieten we er niet veel mee op", vult hij aan. "Vaak dragen dat soort vandalen een capuchon, waardoor ze moeilijker te zien zijn. En het kwaad is vaak al geschied voordat je er bent."