Verdachten van aanbrengen graffitiletters K-R morgen voor de rechter

HOORN - Twee 24-jarige jongens uit Hoorn staan morgenochtend voor de rechter in Alkmaar. Zij worden verdacht van het aanbrengen van de graffitiletters K-R op vele plekken in de stad en rest van de gemeente. De kostenpost voor het verwijderen van de graffiti liep volgens de politie al in de duizenden euro's .

Op allerlei plekken in Hoorn en omgeving doken eind 2019 de letters 'K-R' op, die met graffiti op muren en gebouwen waren gespoten. De politie plaatste in april van het afgelopen jaar een getuigenoproep om deze 'hardnekkige graffiti spuiter' te vinden, omdat de schade al in de duizenden euro's zou lopen.

Een maand na een herhaalde oproep die zomer werden twee 24-jarige jongens op heterdaad betrapt op het aanbrengen van de graffitiletters. Zij staan morgen voor de rechter, waarbij gekeken wordt naar de schade die zij aanrichtten tussen 1 oktober en 20 oktober van het afgelopen jaar.

Dwangsom

De gemeente Hoorn hoopt met deze rechtszaak een eind te maken aan de overlast die de graffitispuiters veroorzaken. Woordvoerder Jara Hof vertelt aan WEEFF dat de gemeente een dossier heeft opgebouwd en de twee verdachten een dwangsom heeft opgelegd. De hoogte van de dwangsom heeft de gemeente niet genoemd.

Wel houden zij de rechtszaak morgen nauwlettend in de gaten. "Ook omdat de uitkomst waardevol voor ons is", aldus Hof. "Als zij door de rechtbank strafbaar worden gesteld versterkt dat ook ons standpunt om de dwangsom op te leggen."

Vrijwilligers strijden tegen 'verfstad'

Kor de Vries, woonachtig in de Grote Waal in Hoorn, voert samen met zijn vriend Cor Straaijer een strijd tegen graffiti op openbare gebouwen. Hij stoort zich al jaren aan de 'kunst' op de muren, probeert Hoorn schoner te houden en won met zijn initiatief in het najaar van 2019 de Hoornse Initiatievenmarkt.

Beide zeventigers hebben in de laatste jaren hun handen vol gehad aan het weghalen van de graffitiletters bij hen in de buurt. En nog steeds zijn de letters in de stad veelvuldig op gebouwen, huizen en bushokjes zichtbaar.

Morgen wordt duidelijk welke straf de verdachten boven het hoofd hangt. "We hopen dat het hiermee nu stopt", aldus Jara Hof, woordvoerder van de gemeente Hoorn. "De schadepost is al behoorlijk hoog opgelopen. En daarbij moet je gewoon van andermans spullen afblijven."