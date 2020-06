Kor & Cor strijden tegen graffiti in Hoorn: "Geen verfstad maar vissersstad"

HOORN - Kor de Vries voert in de wijk Grote Waal al een aantal jaren de strijd tegen graffiti. Hoorn moet schoner, vindt hij. Met dat idee won Kor in het najaar de Hoornse initiatievenmarkt en gaan nu ook in de rest van Hoorn aan de slag. "Ik stoor me er al jaren aan en er is geen beleid voor in Hoorn. Dat moet anders kunnen."

"Het moet toch mogelijk zijn om van het volgeverfde Hoorn weer een frisse stad te maken? Graffiti is illegaal, maar ik lees nooit dat er iemand voor is opgepakt", aldus De Vries. Samen met Cor Straaijer rijden ze deze middag met hun eigen schoonmaak-Piaggio door Hoorn-Noord. Beiden ver in de zeventig, maar vol energie om de stad fris te houden. Met een viertal vrijwilligers maken ze zich sterk om alle openbare plekken, graffitivrij te maken. Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

"We werken 20 jaar samen, Cor en ik", ligt andere Kor toe. Beiden woonachtig in de Grote Waal gingen ze nagenoeg gelijktijdig met de VUT. "Toendertijd was er een project ‘leefbaar en veiligheid' in Hoorn, daar heb ik mij voor opgegeven als vrijwilliger. En zo is het allemaal begonnen. We zijn twee dikke vrienden van elkaar geworden die al twintig jaar vrijwilligerswerk doen."

NH Nieuws / Chantal Bos

Sinds ze de wijkgrens van de Grote Waal te buiten gaan, hebben ze voor het eerst in al die jaren een vrijwilligersvergoeding gekregen. Kor: "Binnen onze wijk maken we gewoon schoon maar nu het zoveel meer werk is geworden, krijgen we voor het eerst een vergoeding." Hotspots "Plekken die het ergst zijn, zijn altijd op kruispunten, spoorovergangen of slagbomen", vertelt De Vries. Dat zijn ook de plekken waar hij zich het meest aan ergert. Want hij is niet pertinent tégen het kleurige muurverschijnsel. "Er is hele mooie graffiti - kunst- zoals het tunneltje bij de Vredehofstraat, daar ben ik voorstander van. Maar dat onderkliederen van openbare ruimte vind ik erg."

NH Nieuws / Chantal Bos

Al maanden wordt Hoorn geteisterd door een hardnekkige graffitispuiter die overal de letters ‘K-R’ achterlaat. De mannen hebben er hun handen vol mee en hopen dat de dader snel gepakt wordt. "De wijkagenten zijn ermee bezig maar tot nog toe, slaan ze overal toe." Eerder deed de politie al een oproep omdat de schadepost in de duizenden euro's loopt. Kor: "Het lijkt wel alsof het een wedstrijd wordt, uitdagen. Dat is het van onze kant echt niet, we willen het gewoon netjes houden. Maar we zullen zien wie de strijd wint." Met de verruiming van het werkareaal, hoopt Kor op extra handen in het team. "Het zou geweldig zijn als we er nog meer vrijwilligers bij krijgen."