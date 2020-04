Graffitispuiter in Hoorn richt voor duizenden euro's schade aan met de letters K-R

HOORN - De politie in Hoorn is op zoek naar een hardnekkige graffitispuiter, die sinds het najaar van 2019 overal in Hoorn de letters K-R op onder andere muren spuit.

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over degene die deze tags in Hoorn plaatst. De schade die deze graffitispuiter heeft aangericht loopt op in de duizenden euro's.

Je kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of een DM sturen op de Facebookpagina van het politieteam in Hoorn.