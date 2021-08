Ajax begint Champions League tegen Sporting, AZ reist af naar Randers

Het speelschema voor de Champions en Conference League is bekendgemaakt door de UEFA. Ajax start 15 september het miljardenbal tegen de Portugese kampioen Sporting Lissabon. AZ begint een dag later tegen het Deense Randers FC.

AZ won donderdagavond de tweede wedstrijd in de play-off van Celtic, maar het was niet genoeg voor de Europa League. Daarom zaten de Alkmaarders gisteren in de koker bij de loting van de Conference League. Naast Randers werd AZ gekoppeld aan Cluj en Jablonec.

Bekijk hieronder het gehele speelschema van AZ