Zege niet voldoende voor AZ, Celtic veroordeelt Alkmaarders tot Conference League

De Europa League-droom van AZ is keihard uiteengespat. De Alkmaarders wonnen met 2-1 van Celtic, maar dat was niet voldoende na de 2-0 nederlaag van vorige week. AZ is daardoor veroordeeld tot het spelen van de Conference League.

Aslak Fonn Witry maakte zijn basisdebuut bij de Alkmaarders. De Noor zag dat de wedstrijd binnen de kortste keren al in vuur en vlam stond. Kyogo Furuhashi maakte na drie minuten namelijk al 0-1 na een assist van Liel Abada, die ogenschijnlijk in buitenspelpositie stond. Dat werd opgeheven door AZ-verdediger Timo Letschert. De Schotten konden niet heel lang genieten van de voorsprong, nadat de ervaren Joe Hart in de fout ging. Zakaria Aboukhlal ontfutselde hem de bal en scoorde 1-1.

In de tweede helft was er haast een identieke situatie voor het doel van Celtic. Aboukhlal werd deze keer weggestuurd door Jesper Karlsson. Weer eindigde het schot van de Marokkaanse aanvaller op Hart. In het laatste kwartier probeerde AZ alle zeilen bij te zetten: Albert Gudmundsson, jongeling Ernest Poku en Sam Beukema vielen in. Het trio moest de Alkmaarders van aanvallende impulsen voorzien.

Aanvallende impulsen

AZ drong na de wissels aan. Zo kreeg Poku tien minuten voor tijd de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe. Bruno Martins Indi stuurde Beukema diep die Poku vond, maar de jongeling schoot de bal hoog over het lege doel. In de slotfase drong de ploeg van Pascal Jansen nog aan, maar het was niet voldoende.