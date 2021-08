Ajax kan zich opmaken voor wedstrijden tegen Sporting Lissabon, Borussia Dortmund en Besiktas in de groepsfase van de Champions League. Dat heeft de loting in het Turkse Istanboel vanavond duidelijk gemaakt. De ploegen zijn ingedeeld in groep C.

Sporting Lissabon, de Portugese landskampioen van afgelopen jaar, speelde in het seizoen 2017/18 voor het laatst in de Champions League. Destijds eindigden de Portugezen derde in een poule met FC Barcelona, Juventus en Olympiakos Piraeus.

Borussia Dortmund werd afgelopen jaar derde in de Bundesliga, achter Bayern München en RB Leipzig. Manchester City schakelde Dortmund afgelopen seizoen in de kwartfinale van de Champions League.

Besiktas plaatste zich, net als Sporting Lissabon, in het seizoen 2017/18 voor het laatst voor de poulefase van de Champions League. In de achtste finale werd het toen uitgeschakeld door Bayern.

Ajax werd afgelopen seizoen kampioen van de eredivisie en plaatste zich direct voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal. De Amsterdammers werden vorig jaar uitgeschakeld in de groepsfase in een poule met Liverpool, Atalanta en Midtjylland. In 2018/19 reikte Ajax tot de halve finale van de Champions League.