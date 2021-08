AZ treft Cluj, Jablonec en Randers in nieuwe Conference League

Bij de loting voor de groepsfase van de Conference League is AZ gekoppeld aan CFR Cluj, Jablonec en Randers FC. De Alkmaarders waren veroordeeld tot de inaugurele editie van het nieuwste Europese clubtoernooi, nadat gisteren Celtic over twee wedstrijden te sterk bleek voor kwalificatie voor de Europa League.

Doordat AZ werd uitgeschakeld in de Europa League, was de ploeg van trainer Pascal Jansen ingedeeld in pot 1. Hierdoor ontliep AZ onder meer grote clubs zoals Tottenham Hotspur en AS Roma. Tijdens de loting in het Turkse Instanboel werd AZ vervolgens in groep D gekoppeld aan het Roemeense CFR Cluj, Jablonec uit Tsjechië en het Deense Randers FC.

Gunstige loting, geen aansprekende namen

Cluj werd afgelopen seizoen kampioen van Roemenië. Het betekende de vierde landstitel op rij voor Cluj. Jablonec behaalde knap de derde plaats in de eindstad achter de Tsjechische grootmachten Sparta en Slavia Praag. Het Deense Randers FC eindigde in de laatste editie van de Superligaen als zesde, maar omdat de nationale beker werd gewonnen mag ook Randers dit jaar deelnemen aan de Conference League.

Bekijk hieronder de volledige loting van de Conference League