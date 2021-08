AZ mist kans na kans tegen Celtic: "Daarom hebben zij verdiend gewonnen"

Het was schrijnend om te zien hoeveel kansen AZ nodig had om tot scoren te komen tegen Celtic. Uiteindelijk deed dat de Alkmaarders ook de das om in de play-offs van de Europa League. De ploeg van trainer Pascal Jansen won in eigen stadion weliswaar met 2-1, maar dat was na de 2-0 nederlaag van vorige week niet genoeg. "Op basis daarvan hebben zij verdiend gewonnen", zegt Bruno Martins Indi na afloop.