AZ-fans drinken moed in voor ‘wedstrijd van het jaar’ tegen Celtic

Het moet vanavond allemaal op z'n plek vallen voor AZ in de wedstrijd tegen Celtic en daar zijn de Alkmaarse fans zich hartstikke bewust van. De Alkmaarse club moet een 2-0 achterstand ongedaan zien te maken, maar de supporters in de stad geloven dat de doelpunten vanavond wel vallen. "Het wordt gewoon 3-0", aldus een AZ-fan. Er was ook één Schot!

De wedstrijd in de play-offs voor de groepsfase van de Europa League begint vanavond om 20.15 uur. De wedstrijd is live te volgen via de sociale kanalen van NH Sport. Volg in het liveblog het laatste nieuws.