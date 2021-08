Schipholbaas over zomer: "Heel veel is goed gegaan"

Schipholtopman Dick Benschop vindt dat de zomer op de luchthaven over het algemeen goed is verlopen. Hij is minder blij met de 'kofferchaos' bij Transavia: "Er zijn momenten geweest dat het niet goed ging. Die problemen moeten worden opgelost." In juli en augustus verwerkte Schiphol 7 miljoen passagiers, bijna anderhalf miljoen meer dan de eerste zes maanden van 2021 bij elkaar opgeteld.