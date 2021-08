Brandbrief Transavia-personeel over zomerchaos Schiphol: ‘reputatie op het spel’

Personeel van Transavia maakt zich grote zorgen over de chaos op Schiphol die veroorzaakt wordt door het nieuwe afhandelingsbedrijf Viggo. Het bedrijf bleek deze zomer niet in staat te zijn de bagage op tijd te laden en lossen, waardoor meerdere vluchten zonder koffers vertrokken. Ook zadelde Viggo passagiers op met urenlange wachttijden, tot hun bagage eindelijk op de band verscheen. In een brandbrief roept het personeel de directie van Transavia op om de problemen snel op te lossen.

Een Boeing 737-800 van Transavia stijgt op vanaf de Polderbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Transavia is begin dit jaar in zee gegaan met Viggo, dat voor de maatschappij het grondafhandelingswerk doet. Eerder werd de afhandeling van Transavia door moedermaatschappij KLM gedaan. Viggo zorgt nu voor het grondwerk zoals het laden en lossen van bagage en het inchecken van passagiers. Bakken met geld kwijt Als nieuwkomer op Schiphol is Viggo nog te onervaren om op de complexe luchthaven vluchten te kunnen afhandelen, vindt het personeel. In de brief, die door vakbond FNV namens haar leden is verstuurd, staat dat Transavia 'bakken met geld' kwijt is aan compensatie, maaltijd- en hotelvergoedingen en het nasturen van bagage. Ze vrezen dat het de komende tijd niet veel beter wordt en waarschuwen voor reputatieschade. "Wij willen van de directie weten hoe de operationele problemen op korte termijn op worden gelost, om te zorgen dat de goede naam van Transavia zoveel mogelijk wordt gerepareerd". Goedgeschoolde medewerkers vertrekken FNV wil ook dat Transavia flink investeert in de salarissen van het eigen grondpersoneel, zoals bij de technische dienst, het controlecentrum en op kantoor. Op dit moment vertrekken goedgeschoolde werknemers bij Transavia naar beter betalende werkgevers binnen en buiten de luchtvaart. "Wij willen voorkomen dat de grondorganisatie van Transavia hetzelfde overkomt als we nu bij Viggo zien". Transavia krijgt van FNV twee weken om te reageren op de brief. NH Nieuws heeft Transavia ook om een reactie gevraagd, maar daar is de maatschappij nog niet op teruggekomen.