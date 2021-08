Opnieuw gigantisch verlies voor Schiphol door corona, herstel is nog bescheiden

Het verlies van 158 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar, heeft te maken met het aantal reizigers dat fors afnam. Het aantal passagiers op Schiphol daalde met 57.1 procent en het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol daalde met 25.8 procent.

Wel was er een stijging binnen het vrachtvolume (27.7 procent). Verder heeft Schiphol de totale bedrijfslasten met 20 procent verlaagd door kosten te besparen op onder andere diensten en contracten.

Herstel

Het herstel van het luchtverkeer is op dit moment nog 'bescheiden'. "Door de hogere vaccinatiegraad en de geleidelijke opheffing van reisbeperkingen zijn wij gematigd positief voor het tweede halfjaar. In de tussentijd blijven wij investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en de kwaliteit van de leefomgeving, waarmee we invulling geven aan 'building back better'", aldus CEO Dick Benschop van Royal Schiphol Group.

Schiphol verwacht dat de passagiersaantallen op zijn vroegst in 2024 op het 'oude niveau' van pre-corona zullen zijn.