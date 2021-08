Ook tweede uitwedstrijd levert FC Volendam één punt op

In de openingsfase ontsnapte FC Volendam aan een vroege achterstand. Marouan Azarkan kopte in de zesde minuut na voorzet van Siebe Horemans tegen de paal. Met enig geluk verwekte Brian Plat, vervanger van Mike Eerdhuijzen centraal achterin, de bal tot hoekschop. De eerste kans voor de Noord-Hollanders was voor middenvelder Joey Antonioli. Na balverlies bij Excelsior schoot hij de bal hoog over.

Mühren repareert de achterstand

Het zag er vijf minuten voor rust naar uit dat Volendam met een achterstand de kleedkamer ging opzoeken, omdat Thijs Dallinga uit de scrimmage de 1-0 aantekende. In drie instanties scoorde de aanvaller van de Rotterdammers. Dat het gelijk stond halverwege was te danken aan de eerste seizoenstreffer van Mühren. Met een snoeiharde volley knalde hij FC Volendam in de blessuretijd naast Excelsior: 1-1.

Geen winnaar

Ook in het tweede bedrijf was de eerste grote kans voor Excelsior. Dallinga raakte echter de paal. Snel daarna had Ibrahim El Kadiri de 1-2 op zijn schoen, maar hij schoot over. De beste mogelijkheid in de slotfase was ook voor de ploeg van trainer Wim Jonk. Invallers Martijn Kaars en Boy Deul waren dichtbij de winnende goal, maar het zat niet mee voor de Volendammers.

Na drie speelrondes heeft FC Volendam twee punten. Vorige week werd er thuis met 3-1 verloren van ADO Den Haag. Eerder werd het op bezoek bij FC Eindhoven 2-2.

Opstelling FC Volendam: Lauwers; Kasius, B. Plat (Deul/46), Mirani, James (Hilton/81); A. Plat, Antonioli (Oristanio/60), Twigt (Visser/81); Van Mieghem, Mühren, El Kadiri (Kaars/70)