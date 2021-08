Robert Mühren scoort eindelijk voor FC Volendam, maar het moet veel beter

De hatelijke nul is achter zijn naam weg, maar zijn eerste doelpunt voor FC Volendam was niet voldoende voor drie punten. Robert Mühren bleef met zijn ploeg bij Excelsior op 1-1 steken. Het moet véél beter vindt de spits.

Toch had Mühren ook wel reden tot juichen. Waar hij vorig seizoen voor SC Cambuur aan de lopende band scoorde, wilde het -terug bij FC Volendam- in de eerste twee duels van deze competitie nog niet lukken. In de blessuretijd van de eerste helft schoot hij op wonderschone wijze raak.

