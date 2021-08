FC Volendam krap in verdedigers: Eerdhuijzen onwel geworden op training

FC Volendam is na twee wedstrijden nog altijd op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. Na twee wedstrijden staat de teller in Volendam slechts op één punt en dat is te weinig voor een ploeg met titelaspiraties. Toch was dat gisteren allemaal even bijzaak.

Toen zakte tijdens de training centrale verdediger Mike Eerdhuijzen in elkaar op het veld. Al snel bleken er geen hartproblemen te zijn en inmiddels gaat het goed met de 21-jarige Volendammer. Vanwege vermoeidheid ging het licht even uit bij Eerdhuijzen. Uiteraard zat de schrik er flink in bij de selectie. "Dat zijn van die momenten die je niet graag tegenkomt. Maar gelukkig is het allemaal meegevallen. Je schrikt er wel van", vertelt trainer Wim Jonk. "Hij voelde zich niet lekker worden. Dan moet je alert zijn op dat soort dingen en dat waren we." Via zijn Instagram-account heeft Eerdhuijzen laten weten dat het goed met hem gaat en dat er niks mankeert aan zijn hart. "Na veel vragen en onwetendheid over wat er gisteren is gebeurd kan ik nu melden dat het goed met me gaat. Er is gelukkig niks aan de hand met mijn hart." Tekst gaat verder onder de voorbeschouwing

Voorbeschouwing Excelsior - FC Volendam - NH Nieuws

Van de Ven Door het wegvallen van Eerhuijzen moet Jonk weer andere keuzes maken in het hart van de defensie. Normaal gesproken zou Micky van de Ven op die plek in de verdediging spelen, maar hij is volgens de lezing van Jonk niet fit. "Micky is niet helemaal lekker dus hij zit thuis." Dat is opmerkelijk aangezien hij vorige week nog last had van zijn knie. Van de Ven wordt al enige tijd aan een transfer gelinkt aan Olympique Marseille lijkt de beste papieren te hebben om de verdediger in te lijven. Afgaande op het laatste partijspel op de training zal Brian Plat de plek van Eerdhuijzen gaan innemen in het hart van de defensie. FC Volendam speelt vrijdagavond om 20.00 uur tegen Excelsior. De wedstrijd is live te volgen op NH Radio.