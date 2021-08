Geen kermis in Volendam dit jaar: "Niet gelukt om 'Uis Faist' door te laten gaan"

De kermis in Volendam gaat dit jaar niet door. De nieuwe kermistent die dit jaar voor het eerst op het terrein van het Marinapark zou worden neergezet, komt er dus ook niet, zo laat de organisatie weten. De initiatiefnemers van de nieuwe kermistent laten weten dat het niet gelukt is met de huidige maatregelen het zogeheten 'Uis Faist' door te laten gaan.

Premier Rutte kondigde vorige week aan dat de huidige maatregelen worden verlengd tot ten minste 19 september. Onder de huidige coronamaatregelen mogen evenementen met maximaal 750 bezoekers onder strenge voorwaarden doorgaan. Festivals en evenementen met een grote capaciteit mogen dus voorlopig niet plaatsvinden.

Ook komt er geen 'draaikermis' voor de kinderen. De hele Volendammer kermis met de kermisattracties in het centrum van Volendam en de twee feesttenten worden verplaatst naar 2, 3, 4 en 5 september 2022.

Geen draaikermis

"In tegenstelling tot andere omringende gemeenten organiseren wij onze draaikermis niet op een apart of afgesloten terrein", laat woordvoerder Leendert Klein van de gemeente Edam-Volendam weten. "Wij doen dat in het centrum van Volendam of Edam. Als we alleen de draaikermis organiseren betekent het dat er evengoed grote groepen mensen gaan feesten op de Dijk of in het centrum. Niet alleen uit de gemeente, maar uit het hele land. Dan komt de openbare orde en veiligheid in het geding. Maar ook het risico op besmettingen neemt dan toe. Daar komt bij dat de druk op de horeca gigantisch hoog wordt. Immers zij moeten zich gewoon aan de geldende COVID-maatregelen houden."

De beschikbare politiecapaciteit is in het kermisweekend eveneens een groot probleem. "Er is maar beperkt politie beschikbaar vanwege de bekende capaciteitsproblemen. Daar komt bij dat er veel politie uit de regio dat weekend wordt ingezet voor de Formule 1 races op Zandvoort", aldus Klein.





Enorme belangstelling

Voor de nieuwe kermistent was enorme belangstelling. Het plan was om in het eerste weekend van september de kermis door te laten gaan, maar niet zoals de Volendammers gewend zijn op de dijkbeunen [extra terrassen, red] op de dijk. Naast de kermistent op het Slobbeland zou er er tweede tent komen op het terrein van het vakantiepark in Volendam.

De kermistent op het Marinapark met daarin live-muziek en foodtrucks was uitsluitend bedoeld voor mensen binnen de gemeentegrenzen. Er was dan ook een enorme belangstelling voor de kermistent. De kaarten waren binnen enkele minuten uitverkocht.