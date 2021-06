Kermis Volendam mogelijk door als coronabesmettingen blijven dalen

De gemeente Edam-Volendam heeft vandaag laten weten dat ze via een persconferentie volgende week dinsdag naar buiten brengen of kermissen wel of niet kunnen plaatsvinden. Nu er steeds minder coronabesmettingen zijn en de maatregelen worden versoepeld lijkt het er zomaar op dat een van grootste kermissen van Noord-Holland begin september door kan gaan in Volendam.