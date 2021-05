Trammelant in kermisland: "Dit plan is de doodsteek voor de traditionele kermissen"

Het plan om in juni op het parkeerterrein naast het AZ-stadion een tijdelijk pretpark neer te zetten, stuit op fel verzet van kermisexploitanten. Mocht de gemeente en de landelijke overheid groen licht geven, dan komen er op het parkeerterrein tien dagen lang ruim zestig attracties te staan. "Moordende concurrentie en we hebben het al zo zwaar", vertelt exploitant Piet van den Berg.

Het idee voor het pretpark komt van René Duursma van de Duursma Groep uit Hippolytushoef. Vanwege de coronacrisis is dit volgens hem dé manier om op een veilige manier een kermis te organiseren. "Dit is een heel groot terrein dat ook afgesloten wordt met toegangspoortjes. Er komen looplijnen en er wordt ook een maximum aan het aantal bezoekers gesteld."

Volgens Duursma zijn de mensen ook wel weer toe aan een feestje. "Juist door deze coronacrisis wordt maar weer eens duidelijk hoe zeer de mensen dit missen. Ook voor onze kermisexploitanten is het hard nodig dat we weer iets kunnen organiseren."

Broodroof

Of het pretpark er ook komt, is nog niet duidelijk. Volgens Duursma is de gemeente Alkmaar in ieder geval positief. De landelijke overheid moet nog groen licht geven. "We moeten heel erg improviseren, maar mocht het hier niet op tijd gaan lukken dan is de eerstvolgende halte park van Luna in Heerhugowaard, van 2 tot en met 9 juli."

En dat stuit tegen de borst van kermisexploitanten die traditiegetrouw in het centrum van Alkmaar en Heerhugowaard staan. Volgens exploitant Piet van den Berg, die met zijn familie vijftien attracties bezit, is het broodroof.

"Voor de traditionele kermis is dit de doodsteek. Als wij in Oudorp staan, wordt er rond dezelfde tijd in Heerhugowaard een megakermis neergezet. Dat is hemelsbreed een paar kilometer verderop. Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven."

