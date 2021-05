Na Hoogkarspel ook in Venhuizen kermis in het najaar

De kermis in Venhuizen wordt later dit jaar nog eens overgedaan. De organisatie van de Venhuizer kermistent kondigt een alternatieve datum aan. Het feest zal dan op 17, 18 en 19 september plaatsvinden. In een video op de Facebookpagina van de kermis maakt Sebasitaan Redeker, organisator van kermisfestival Venhuizen, het nieuws bekend. "Ik heb 99 procent goedkeuring gekregen van de gemeente. We gaan kermis vieren in Venhuizen."

Sebastiaan Redeker / NH Nieuws

De keuze om de kermis te verplaatsen had volgens Redeker vooral te maken met dat mensen toe zijn aan een dorpsfeest. "We moeten kermis vieren, want dat hoort bij een dorp." Het is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in hoeverre de kermis in september als vanouds eruit zal zien. "We willen dan proberen zoveel mogelijk vrijheden te creëren. Kan dat niet, dan passen we ons aan naar hoe de situatie dan is." Alternatieve datum De gemeente Drechterland heeft de alternatieve datum aangeboden aan de organisatie van de Venhuizer kermistent. "Echt een groot compliment naar de gemeente en hoe die dit heeft opgepakt." Alle officiële wegen moeten nog bewandeld worden, legt Redeker uit. "Maar de gemeente denkt mee, dus ik zie daar nog geen hobbels op de weg. Zodra het kan dienen wij alle officiële vergunningen in." Eerder deze week kondigde het kermiscomité van Hoogkarspel ook aan een alternatieve datum in september voor de kermis te hebben. Die zal dan tussen 22 september en 26 september moeten plaatsvinden. "Normaal gesproken komen de kermis van Hoogkarspel en Venhuizen ook vlak achter elkaar, dus in dat opzicht verandert er niet zo veel."

Anders dan vorig jaar is er bewust voor gekozen om dit jaar geen online kermisprogramma te organiseren. "Ik heb ook een horecazaak en wilde mij daar nu even op focussen", vertelt Redeker. Dit jaar nog kan iedereen kermis dus buiten eigen deuren vieren. "Ik hoop dat dat allemaal goed verloopt."