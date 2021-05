Toch platte kar tijdens kermis Venhuizen, al zitten er dit jaar weinig kilometers in

Het is een publiekstrekker tijdens de Venhuizer kermis: de stoet met de platte kar die op tweede pinksterdag door het dorp trekt. Dat ging vanwege corona vorig jaar en dit jaar niet door. Een vriendengroep wilde toch een kleinschalige editie van de traditie neerzetten. Maar heel ver komen ze niet, want al voor vertrek wordt er een compromis gesloten met de boa's.

"Normaal is dat een traditie met kermis", vertelt Vriend. "Dan staat hier zo ongeveer de hele straat vol en is iedereen feest aan het vieren, van jong tot oud. Dan gaan er altijd op maandagochtend meerdere van zulke karren door het dorp, als een soort eerste deuntje."

Onder andere Nick en zijn vrienden organiseren de stoet normaal. Ze regelen een trekker met een grote kar erachter. Via Facebook worden vervolgens ruim honderd mensen uitgenodigd. Die betalen een ticket en kunnen mee op de kar, het eten en drinken is daarbij inbegrepen.

"Daar lopen altijd zo veel mensen omheen", vertelt Nick. "Vanwege corona was dat geen goed idee." Daarom besloot de vriendengroep het keer binnen besloten kring te houden. Al werden ook die plannen snel in de kiem gesmoord door de boa's. Bekijk in de reportage hierboven hoe dat er vanmorgen aan toe ging in Venhuizen.

Meerdere kermissen

Er is tijdens Pinksteren ook kermis in het West-Friese dorp Ursem. Het was daar gisteren korte tijd onrustig, omdat een grote groep jongeren bij elkaar kwam vanwege de kermis. Die groep werd zo groot, dat de ME werd ingezet om de mensen uit elkaar te halen. Er is tot aan vannacht een noodverordening van kracht in Ursem en de burgemeester sprak haar verontwaardiging uit over de gebeurtenis.

De West-Friese dorpskermissen kunnen tot nu toe niet in hun gebruikelijke vorm doorgaan. Vanuit meerdere dorpen komen inmiddels initiatieven om later dit jaar een tweede editie van de kermis te organiseren. Zo hebben Hoogkarspel en Venhuizen daar al een datum voor geprikt.