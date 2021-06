Grote belangstelling voor kaarten Volendammer kermistent

Een dag na de aankondiging dat er begin september 'gewoon' kermis is in Volendam, zijn de reacties overwegend enthousiast. "De kermis in Volendam durf ik wel heilig te noemen", zegt de woordvoerder van de deelnemende Volendamse horeca Johan Keizer. "We kijken er heel erg naar uit." Toch is er ook een puntje van kritiek, niet alle horeca-ondernemers waren geïnformeerd over de nieuwe kermisplannen.

Tijdens de kermis in Volendam komen er geen dijkbeunen (extra terrassen, red.) op de Dijk. Zoals de Volendammers gewend zijn komt er wel een tent op de het Slobbeland en een extra kermistent bij het Marinapark. De dijkbeunen van de lokale horeca worden dus verplaatst naar een kermistent op het terrein van het Marinapark. Horecazaken die gevestigd zitten op de Dijk mogen wel gewoon open. De kermistent op het Marinapark met daarin live-muziek en foodtrucks is uitsluitend bedoeld voor mensen binnen de gemeentegrenzen, zegt Keizer. "Anders was het niet mogelijk dit te organiseren." Vraagtekens Vincent Veerman, uitbater van de tent op het Slobbeland, zet zijn vraagtekens bij de plannen van de gemeente. Hij zegt niet geïnformeerd te zijn. Over de 'kermis-persconferentie' die gisteren te zien was bij mediapartner RTV L.O.V.E. zegt hij: "Het was geen persconferentie, het was een reclameconferentie. Ik vind dat de gemeente eerst alle horeca in had moeten lichten. We zijn hier met 52 bedrijven, maar dit zijn een viertal bedrijven die zich hiervoor in gaat zetten. Ik moet wel zeggen dat het een leuk initiatief is met een leuk programma, ik hoop dat ze het redden." Tekst loopt door onder de foto

"Er zijn altijd wel negatieve reacties", zegt Keizer. "Maar voor het overgrote deel waren het overweldigende reacties, heel positief." Begin september is de kermis in Volendam. De kaartverkoop voor de nieuwe kermistent op het Marinapark begint zaterdag om 10.00 uur. De verkoop voor de kermistent op het Slobbeland is al begonnen.