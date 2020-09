Geen kermis, wel drinken: illegale thuisfeesten afgebroken in Edam en Volendam

VOLENDAM - Het is een begrip in Volendam én daarbuiten: de kermis. Het volksfeest kon dit jaar niet doorgaan, maar desondanks gaat het weekend niet geruisloos voorbij. De politie moest vrijdag twee illegale thuisfeesten waarbij dronken jeugd rondliep afbreken.

De burgemeester van Edam-Volendam Lieke Sievers laat aan NH Nieuws weten dat ze desondanks tevreden is over hoe het op dit moment gaat. “Op een aantal uitzonderingen na is het goed gegaan. Er zijn voor de kermis goede afspraken gemaakt met horeca, ondernemers en bewoners.”

Extra handhaving

Om te voorkomen dat het ondanks de maatregelen toch uit de hand zou lopen werd er fors meer gehandhaafd: het aantal boa’s werd verdubbeld en er patrouilleerden vier extra agenten. Dat heeft volgens Sievers zijn vruchten afgeworpen. Over de afgebroken thuisfeesten zegt ze: “Daar werd zeker geen anderhalve meter afstand gehouden. Er was ook niets aangevraagd of geregeld. De jeugd liep er zwaar aan de alcohol, dat is ook zonder de kermis helemaal niet de bedoeling.”