Geen Karlsson bij AZ tegen Celtic, nieuwe keeper wel inzetbaar

In het laatste Europese duel van vorig seizoen tegen HNK Rijeka kreeg Karlsson een rode kaart. Hij is toen voor één wedstrijd geschorst, waardoor AZ hem morgen moet missen. Volgende week is Karlsson er wel bij als de return in Alkmaar op het programma staat.

Aanwinst Vindahl is speelgerechtigd en zou morgen kunnen keepen op Celtic Park. Verder valt het op dat AZ met tien zelf opgeleide spelers afreist naar Schotland.

Vanmiddag is er een persconferentie van AZ over de wedstrijd tegen Celtic. De aftrap is morgenavond om 20.45 uur.