Van Galen en Keur snappen keuzes van AZ niet: "Stel die Koopmeiners gewoon op"

Na de eerste wedstrijd in de eredivisie is het voor onze analisten Barry van Galen en Piet Keur tijd om de balans op te maken. In een nieuwe aflevering van Bakkie Pleur bespreken de mannen de situatie bij AZ en de royale zege van Ajax.

"Voor ons als AZ'ers is het natuurlijk balen", begint Van Galen over de competitiestart van AZ. De Alkmaarders verloren met 1-0 bij RKC Waalwijk en deden dat geruime tijd zonder Teun Koopmeiners. Tot onbegrip van Piet Keur: "Misschien gaat 'ie volgend jaar wel weg."

"Ik hoop dat het wel wat spannender gaat worden", zegt Keur over de kampioensstrijd. De voormalig profs zien in Ajax opnieuw de belangrijkste kandidaat voor de titel. "Zij halen er in de winterstop weer twee à drie en hebben meteen een goede speler als iemand wegvalt. Bij AZ is dat niet."